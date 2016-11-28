Одесити виступили проти догхантерів
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні жителі Одеси вийшли на акцію протесту проти мисливців на бездомних тварин, передає кореспондент УНН.
"По всьому місту вбиті собаки, ми не можемо допустити такого жорстокого ставлення до тварин. Сьогодні собаки, а завтра - люди, догхантерів треба зупинити", - розповіла активістка Віта.
Зоозахисники вимагають у місцевої влади втрутитися у ситуацію і не допустити жорстокого ставлення до тварин в Одесі. Вони мають намір провести Всеукраїнську акцію на підтримку тварин.