Одесити виступили проти догхантерів

"По всьому місту вбиті собаки, ми не можемо допустити такого жорстокого ставлення до тварин. Сьогодні собаки, а завтра - люди, догхантерів треба зупинити", - розповіла активістка Віта.

Зоозахисники вимагають у місцевої влади втрутитися у ситуацію і не допустити жорстокого ставлення до тварин в Одесі. Вони мають намір провести Всеукраїнську акцію на підтримку тварин.