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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Одессита будут судить за угрозы убийством бывшей жене

Киев • УНН

 • 6699 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Одессита будут судить за нанесение телесных повреждений прохожему и угрозы убийством бывшей жене. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Одессита будут судить за угрозы убийством бывшей жене

Установлено, что в июле 2016 г. на центральной аллее парка ЦПКО им. Т.Шевченко в ходе конфликта с прохожим подозреваемый совершил 3 выстрела из пистолета и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.

Кроме того, установлено, что указанный гражданин угрожал бывшей жене убийством, в частности он присылал ей фото пистолета и сообщения с угрозами применить оружие не только в отношении нее, но и ее родителей.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 (угроза убийством), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

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