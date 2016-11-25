Одессита будут судить за угрозы убийством бывшей жене

Установлено, что в июле 2016 г. на центральной аллее парка ЦПКО им. Т.Шевченко в ходе конфликта с прохожим подозреваемый совершил 3 выстрела из пистолета и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.

Кроме того, установлено, что указанный гражданин угрожал бывшей жене убийством, в частности он присылал ей фото пистолета и сообщения с угрозами применить оружие не только в отношении нее, но и ее родителей.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 (угроза убийством), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.