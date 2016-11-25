Одессита будут судить за угрозы убийством бывшей жене
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Одессита будут судить за нанесение телесных повреждений прохожему и угрозы убийством бывшей жене. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что в июле 2016 г. на центральной аллее парка ЦПКО им. Т.Шевченко в ходе конфликта с прохожим подозреваемый совершил 3 выстрела из пистолета и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.
Кроме того, установлено, что указанный гражданин угрожал бывшей жене убийством, в частности он присылал ей фото пистолета и сообщения с угрозами применить оружие не только в отношении нее, но и ее родителей.
Мужчина обвиняется по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст.129 (угроза убийством), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.