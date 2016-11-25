Одесита судитимуть за погрози вбивства колишньої дружини

Встановлено, що у липні 2016 року на центральній алеї парку ЦПКВ ім. Т.Г. Шевченка у ході конфлікту з перехожим підозрюваний здійснив 3 постріли з пістолету та спричинив йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Крім того, з’ясовано, що вказаний громадянин погрожував колишній дружині вбивством, зокрема він надсилав їй фото пістолету та повідомлення з погрозами застосувати зброю не лише відносно неї, а й її батьків.

Чоловік обвинувачується за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 (погроза вбивством), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю), ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.