ОБСЕ: работы на Донецкой фильтровальной станции приостановлены из-за обстрелов

"ГФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!" - Говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Twitter.

Ранее заместитель председателя СММ ОБСЕ А.Хуг призвал к прекращению огня для восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что с российской стороны в СЦКК получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром 4 февраля группы электромонтеров и минеров снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой.