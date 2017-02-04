ОБСЕ: работы на Донецкой фильтровальной станции приостановлены из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции в субботу приостановлены из-за обстрелов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.
"ГФС: работы прерваны. Режим прекращения огня нарушен. Гражданское население продолжает страдать. Прекратите огонь сейчас!" - Говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Twitter.
Ранее заместитель председателя СММ ОБСЕ А.Хуг призвал к прекращению огня для восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что с российской стороны в СЦКК получено письменное подтверждение о прекращении огня, утром 4 февраля группы электромонтеров и минеров снова вышли на линию порыва ЛЭП под Авдеевкой.