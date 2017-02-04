ОБСЄ: роботи на Донецькій фільтрувальній станції призупинено через обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Відновлювальні роботи на Донецькій фільтрувальній станції у суботу призупинено через обстріли. Про це УНН повідомили у прес-службі СММ ОБСЄ.
"ДФС: роботи перервано. Режим припинення вогню порушено. Цивільне населення продовжує страждати. Припиніть вогонь зараз!" - йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у Twitter.
Раніше заступник голови СММ ОБСЄ А.Хуг закликав до припинення вогню для відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.
Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що від російської сторони в СЦКК отримано письмове підтвердження щодо припинення вогню, зранку 4 лютого групи електромонтерів та розмінувальників знову вийшли на лінію пориву ЛЕП під Авдіївкою.