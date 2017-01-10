Объем продажи валюты на межбанке уменьшился на 96,7 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 6 января уменьшился на 96,7 млн долл., передает УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным Национального банка Украины, общий объем продажи валюты на межбанковском валютном рынке 6 января составил 141,1 млн долл., в том числе в долларах США - 133,9 млн долл.
Как сообщал УНН, 5 января во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 67,8 млн долл.