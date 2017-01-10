Обсяг продажу валюти на міжбанку зменшився на 96,7 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку 6 січня зменшився на 96,7 млн дол., передає УНН з посиланням на дані Національного банку України.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 6 січня становив 141,1 млн дол., у тому числі у доларах США — 133,9 млн дол.
Як повідомляв УНН, 5 січня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 67,8 млн дол.