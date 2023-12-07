Обсудили вопросы безопасности и выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии: Зеленский поговорил с премьером Испании
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский обсудил с премьер-министром Испании безопасность и прогресс Украины в выполнении рекомендаций ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Испании Педро Санчесом вопросы безопасности и прогресс Украины по завершению выполнения рекомендаций Европейской комиссии, передает УНН.
Зеленский в Telegram сообщил, что провел телефонный разговор с Премьер-министром Испании Педро Санчесом, поздравил его с переизбранием на должность главы правительства.
Рад продолжить наш дружеский и конструктивный диалог. Обсудили также вопросы безопасности и прогресс Украины по завершению выполнения рекомендаций Европейской комиссии накануне заседания Европейского совета. Рассчитываем, что председательство Испании в Совете ЕС завершится принятием исторического решения об открытии переговоров Украины по вступлению в ЕС
Обсудили вопросы безопасности и выполнения Украиной рекомендаций Еврокомиссии: Зеленский поговорил с премьером Испании
Президент Украины Зеленский обсудил с премьер-министром Испании безопасность и прогресс Украины в выполнении рекомендаций ЕС.
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