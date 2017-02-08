Выбраны лучшие детские фотографии 2016 года по версии National Geographic

Отмечается, что на конкурс поступило более 46 тыс. заявок со всего мира от детей в возрасте от 6 до 14 лет.

Победители получили ценные призы.

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Так, например, 11-летний Дэви Багерман из Нидерландов, который прислал фото поля желтых тюльпанов, выиграл 5-дневное путешествие в Вашингтон и экскурсию в штаб-квартиру National Geographic.

А 12-летняя Кейт Андерсон из Шелли, штат Айдахо, автор работы с цыпленком, который "поет" в миниатюрный микрофон, в подарок получила 10-дневное путешествие на Галапагосские острова.