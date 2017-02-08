Обрано кращі дитячі фотографії 2016 року за версією National Geographic
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Журнал National Geographic оголосив переможців і призерів конкурсу фотографій, створених дітьми за 2016 рік, передає УНН з посиланням на Huffington Post.
Зазначається, що на конкурс надійшло понад 46 тис. заявок зі всього світу від дітей віком від 6 до 14 років.
Переможці отримали цінні призи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Платформа Sky Pixel опублікувала кращі фото 2016 року, зроблені дронами
Так, наприклад, 11-літній Деві Багерман з Нідерландів, який надіслав фото поля жовтих тюльпанів, виграв 5-денну подорож до Вашингтону і екскурсію до штаб-квартири National Geographic.
А 12-літня Кейт Андерсон із Шеллі, штат Айдахо, авторка роботи із курчам, яке «співає» у мініатюрний мікрофон, в подарунок отримала 10-денну подорож Галапагоськими островами.