Избранный вице-президент США назвал первый шаг Д.Трампа на посту президента
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Избранный вице-президент США Майкл Пенс назвал первое задание, которое будет решать на посту президента Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По его словам, это будет отмена реформы здравоохранения в США, которая получила название Obamacare.
"Первой задачей будет сдержать наше обещание отменить Obamacare и заменить ее той реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки", - заявил М.Пенс.
Кроме того, он добавил, что администрация нового президента будет выполнять все обещания, данные в ходе предвыборной кампании.
Как сообщал УНН, член бюджетного комитета сената США республиканец Майк Энке представил резолюцию об отмене реформы здравоохранения Obamacare.
Напомним, президент США Барак Обама заявил, что готов первым поддержать реформу здравоохранения, которая будет предложена его преемником Дональдом Трампом, если она окажется лучше той, что была внедрена администрацией.