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Обраний віце-президент США назвав перший крок Д.Трампа на посаді президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Обраний віце-президент США Майкл Пенс назвав перше завдання, яке буде вирішувати на посаді президента Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Reuters.

За його словами, це буде скасування реформи охорони здоров’я в США, що отримала назву Obamacare.

“Першим завданням буде стримати нашу обіцянку скасувати Obamacare і замінити її тієї реформою, яка забезпечить зниження вартості страховки,” — заявив М.Пенс.

Крім того, він додав, що адміністрація нового президента буде виконувати всі обіцянки, дані в ході передвиборної кампанії.

Як повідомляв УНН, член бюджетного комітету сенату США республіканець Майк Енці представив резолюцію про скасування реформи охорони здоров’я Obamacare.

Нагадаємо, президент США Барак Обама заявив, що готовий першим підтримати реформу охорони здоров’я, яка буде запропонована його наступником Дональдом Трампом, якщо вона виявиться кращою за ту, що була впроваджена його адміністрацією.

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