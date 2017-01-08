Ограничение движения по автодороге Кировоград-Кривой Рог-Платоново восстановлено
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Ограничения движения автомобильного транспорта по автодороге Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье восстановлено для всех видов транспорта. Об этом проинформировали в пресс-службе САД в области, сообщает УНН.
Однако, по М-13 Кировоград-Платоново ограничения остаются в действии.
На дорогах постоянно работает дорожная техника для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда.
Напомним, 8 января, движение автомобильного транспорта в Кировоградской области восстановлено почти во всех направлениях .