Обмеження руху по автодорозі Кіровоград—Кривий Ріг—Платонове відновлено
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Обмеження руху автомобільного транспорту по автодорозі Н-23 Кіровоград—Кривий Ріг—Запоріжжя відновлено для всіх видів транспорту. Про це поінформували в прес-службі САД в області, повідомляє УНН.
Однак, по М-13 Кіровоград—Платонове обмеження залишаються в дії.
На дорогах безперервно працює дорожня техніка для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.
Нагадаємо, 8 січня, рух автомобільного транспорту по Кіровоградській області відновлено майже на всіх напрямках.