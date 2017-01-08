Обмеження руху по автодорозі Кіровоград—Кривий Ріг—Платонове відновлено

Однак, по М-13 Кіровоград—Платонове обмеження залишаються в дії.

На дорогах безперервно працює дорожня техніка для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.

Нагадаємо, 8 січня, рух автомобільного транспорту по Кіровоградській області відновлено майже на всіх напрямках.