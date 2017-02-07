Оборудование к оружию обнаружили в поезде "Москва-Одесса"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В железнодорожном пункте контроля "Конотоп" в одном из вагонов поезда "Москва-Одесса" пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили оборудование к оружию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, во время проверки одного из вагонов поезда обзорная группа в системе кондиционирования нашла 6 комплектов быстросъемного крепления для установки дополнительного оборудования на стрелковое оружие.
По информации пресс-службы, товар пыталась незаконно переместить через границу проводница этого поезда, 25-летняя гражданка Украины.
Обнаруженные предметы изъяты работниками таможни в установленном порядке.
На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.
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