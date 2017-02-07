Оборудование к оружию обнаружили в поезде "Москва-Одесса"

Так, во время проверки одного из вагонов поезда обзорная группа в системе кондиционирования нашла 6 комплектов быстросъемного крепления для установки дополнительного оборудования на стрелковое оружие.

По информации пресс-службы, товар пыталась незаконно переместить через границу проводница этого поезда, 25-летняя гражданка Украины.

Обнаруженные предметы изъяты работниками таможни в установленном порядке.

На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.

Как сообщал УНН, во Львовской области в вагоне с щебнем нашли пакет с мертвым младенцем.