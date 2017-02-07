Обладнання до зброї виявили в поїзді "Москва-Одеса"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В залізничному пункті контролю “Конотоп” в одному з вагонів поїзда “Москва-Одеса” прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили обладнання до зброї. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, під час перевірки одного з вагонів поїзда оглядова група в системі кондиціювання знайшла 6 комплектів швидкоз’ємного кріплення для установки додаткового обладнання на стрілецьку зброю.
За інформацією прес-служби, товар намагалась незаконно перемістити через кордон провідниця цього поїзда, 25-річна громадянка України.
Наразі виявлені предмети вилучені працівниками митниці встановленим порядком.
На правопорушницю складені відповідні адміністративні матеріали.
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