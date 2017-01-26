Е.Зеркаль: Украина должна иметь право голоса в переговорах между США и РФ

"Мы не хотим быть исключены из переговоров, потому что мы говорим о будущем нашей страны. Мы не хотим быть картой (в игре - ред.). Мы хотим быть участниками. Я не верю больше в джентельменские соглашения ", - рассказала Е.Зеркаль.

Она отметила, что одно из таких соглашений - Будапештское, Россия уже нарушила, аннексировав Крым.

Е.Зеркаль повторила призыв Президента Украины Петр Порошенко к Западу о необходимости продолжения санкций, которые были введены против России в 2014 году через аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе.

"Это единственный инструмент для того, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию от Путина", - добавила она.

Отметим, что Д.Трамп который 20 января вступил в должность президента США, не исключил возможности избавиться от некоторых санкций, если Россия будет помогать в борьбе с террористами и в достижении других целей, важных для Вашингтона.

Кроме того, один из главных кандидатов президентских выборов во Франции Франсуа Фийон заявил в ходе визита в Берлин в понедельник, что санкции против России были "абсолютно неэффективными", и предложил их снятие.

Е.Зеркаль в Берлине на переговорах с немецкими чиновниками сказала, что она надеется, что канцлер Ангела Меркель будет продолжать настаивать на мирном решении конфликта на востоке Украины.

"Она является единственным человеком в мире, который может общаться с В.Путиным и убедить его что-то делать или что-то не делать", - подытожила она.

Напомним, советник Д.Трампа не исключил возможности для США и РФ договориться.

Как сообщал УНН, группа американских сенаторов, состоящая как из представителей Демократической партии, так и республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снятия санкции против России.