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О.Зеркаль: Україна повинна мати право голосу в переговорах між США та РФ

О.Зеркаль: Україна повинна мати право голосу в переговорах між США та РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Україна повинна мати право голосу в будь-яких переговорах між Росією та США, що стосуватимуться урегулювання конфлікту на Сході України. Про це в інтерв'ю Reuters повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає УНН.

“Ми не хочемо бути виключені з переговорів, тому що ми говоримо про майбутнє нашої країни. Ми не хочемо бути картою (в грі — ред.). Ми хочемо бути учасниками. Я не вірю більше в джентельменські угоди”, — розповіла О.Зеркаль.

Вона зазначила, що одну з таких угод — Будапештську, Росія вже порушила, анексувавши Крим.

О.Зеркаль повторила заклик Президента України Петро Порошенко до Заходу щодо необхідності продовження санкцій, які були введені проти Росії у 2014 через анексію Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі.

“Це єдиний інструмент для того, щоб запобігти подальшої агресії від В.Путіна”, — додала вона.

Зазначимо, що Д.Трамп який 20 січня прийшов на посаду президента США, не виключив можливості позбутися деяких санкцій, якщо Росія допомагатиме в боротьбі з терористами і в досягненні інших цілей, важливих для Вашингтона.

Крім того, один з головних кандидатів президентських виборів у Франції Франсуа Фійон заявив в ході візиту в Берлін в понеділок, що санкції проти Росії були “абсолютно неефективними”, і запропонував їх зняття.

О.Зеркаль в Берліні на переговорах з німецькими урядовцями сказала, що вона сподівається, що канцлер Ангела Меркель буде продовжувати наполягати на мирному вирішенні конфлікту на сході України.

“Вона є єдиною людиною в світі, яка може спілкуватися з В.Путіним і переконати його щось робити чи щось не робити” — підсумувала вона.

Нагадаємо, радник Д.Трампа не виключив можливості для США і РФ домовитися.

Як повідомляв УНН, група американських сенаторів, що складається як з представників Демократичної партії, так і республіканців, має намір представити законопроект, який заблокує президенту Дональду Трампу можливість зняти санкції проти Росії.

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