А.Турчинов задекларировал 735 тыс. долл. наличных и 27 церковных книг

Согласно декларации заработная плата секретаря СНБО по 2016 составляла 512 тыс. 807 грн. Его жена получила в 2016 году 97 тыс. 465 грн заработной платы, а также 350 тыс. грн доходов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также А.Турчинов задекларировал общую собственность с женой - проценты в "Ощадбанке" на сумму 1 млн 668 тыс. 675 грн, а также доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав тоже совместно с женой - 22 тыс. 800 грн в "Ощадбанке".

В декларации указано 27 старинных церковных книг, 12 картин, а также набор, который состоит из часов и двух подсвечников.

В совместной собственности с женой секретарь СНБО владеет квартирой в Киеве метражом 381,8 кв.м. и стоимостью 2 млн 600 тыс. грн, а также двумя машиноместами стоимостью в 50 тыс. грн каждое.

Среди произведений, авторское право на которые задекларированы - художественный фильм и литературное произведение "Иллюзия страха", произведения "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие", и четыре монографии на тему теневой экономики и три монографии на тему налогообложения, а также шесть авторских свидетельств.

В совместной собственности с женой имеет авто TOYOTA HIGHLANDER 2013 года выпуска.

Секретарь СНБО также задекларировал в собственности с женой средства, которые размещены на счете "Ощадбанка" 49 тыс. 805 грн, 810 тыс. 387 долл., а также 9 тыс. 992 евро. В свою очередь, его жена, тоже в общей собственности, декларирует 1 тыс. 271 грн и 8 тыс. 998 евро на банковских счетах.

А.Турчинов задекларировал 735 тыс. долл., 55 тыс. евро и 320 тыс. грн наличности также в совместной собственности с женой.

Напомним, в декларации А.Турчинова 2015 года было на банковских счетах в общей собственности с женой 49 тыс. 925 грн, 758 тыс. 306 долл. и 9 тыс. 996 евро. Кроме того жена Турчинова также задекларировала общие средства в банках - 1 тыс. 662 евро и 5 тыс. 317 грн.