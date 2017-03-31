А.Турчинов задекларировал 735 тыс. долл. наличных и 27 церковных книг

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54525 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105662 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162730 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118391 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113562 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104962 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107254 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155488 просмотра

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А.Турчинов задекларировал 735 тыс. долл. наличных и 27 церковных книг

А.Турчинов задекларировал 735 тыс. долл. наличных и 27 церковных книг

Киев  •  УНН

 • 18065 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов задекларировал 735 тыс. долл. наличности, более 810 тыс. долл. на банковских счетах, а также 27 старинных церковных книг и 12 картин. Соответствующая декларация размещена в официальном реестре е-деклараций, передает УНН.

Согласно декларации заработная плата секретаря СНБО по 2016 составляла 512 тыс. 807 грн. Его жена получила в 2016 году 97 тыс. 465 грн заработной платы, а также 350 тыс. грн доходов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Также А.Турчинов задекларировал общую собственность с женой - проценты в "Ощадбанке" на сумму 1 млн 668 тыс. 675 грн, а также доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав тоже совместно с женой - 22 тыс. 800 грн в "Ощадбанке".

В декларации указано 27 старинных церковных книг, 12 картин, а также набор, который состоит из часов и двух подсвечников.

В совместной собственности с женой секретарь СНБО владеет квартирой в Киеве метражом 381,8 кв.м. и стоимостью 2 млн 600 тыс. грн, а также двумя машиноместами стоимостью в 50 тыс. грн каждое.

Среди произведений, авторское право на которые задекларированы - художественный фильм и литературное произведение "Иллюзия страха", произведения "Свидетельство", "Тайная вечеря", "Пришествие", и четыре монографии на тему теневой экономики и три монографии на тему налогообложения, а также шесть авторских свидетельств.

В совместной собственности с женой имеет авто TOYOTA HIGHLANDER 2013 года выпуска.

Секретарь СНБО также задекларировал в собственности с женой средства, которые размещены на счете "Ощадбанка" 49 тыс. 805 грн, 810 тыс. 387 долл., а также 9 тыс. 992 евро. В свою очередь, его жена, тоже в общей собственности, декларирует 1 тыс. 271 грн и 8 тыс. 998 евро на банковских счетах.

А.Турчинов задекларировал 735 тыс. долл., 55 тыс. евро и 320 тыс. грн наличности также в совместной собственности с женой.

Напомним, в декларации А.Турчинова 2015 года было на банковских счетах в общей собственности с женой 49 тыс. 925 грн, 758 тыс. 306 долл. и 9 тыс. 996 евро. Кроме того жена Турчинова также задекларировала общие средства в банках - 1 тыс. 662 евро и 5 тыс. 317 грн.

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