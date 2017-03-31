О.Турчинов задекларував 735 тис. дол. готівки та 27 церковних книг
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов задекларував 735 тис. дол. готівки, понад 810 тис. дол. на банківських рахунках, а також 27 старовинних церковних книг і 12 картин. Відповідна декларація розміщена в офіційному реєстрі е-декларацій, передає УНН.
Згідно з декларацією заробітна платня секретаря РНБО за 2016 рік становила 512 тис. 807 грн. Його дружина отримала в 2016 році 97 тис. 465 грн заробітної платні, а також 350 тис. грн доходів від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
Також О.Турчинов задекларував спільну власність з дружиною — проценти в “Ощадбанку” на суму 1 млн 668 тис. 675 грн, а також дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав теж спільно з дружиною — 22 тис. 800 грн в “Ощадбанку”.
У декларації вказано 27 старовинних церковних книг, 12 картин, а також набір, який складається з годинника і двох підсвічників.
У спільній власності з дружиною секретар РНБО володіє квартирою у Києві метражем 381,8 кв.м. і вартістю 2 млн 600 тис. грн, а також двома машиномісцями вартістю у 50 тис. грн кожне.
Серед творів, авторське право на які задекларовано — художній фільм та літературний твір “Ілюзія страху”, твори “Свідоцтво”, “Таємна вечеря”, “Пришестя”, та чотири монографії на тему тіньової економіки і три монографії на тему оподаткування, а також шість авторських свідоцтв.
У спільній власності з дружиною має авто TOYOTA HIGHLANDER 2013 року випуску.
Секретар РНБО також задекларував у власності з дружиною кошти, які розміщенні на рахунку “Ощадбанк”: 49 тис. 805 грн, 810 тис. 387 дол., а також 9 тис. 992 євро. В свою чергу, його дружина, теж у спільній власності, декларує 1 тис. 271 грн і 8 тис. 998 євро на банківських рахунках.
О.Турчинов задекларував 735 тис. дол., 55 тис. євро і 320 тис. грн готівки також у спільній власності з дружиною.
Нагадаємо, в декларації О.Турчинова за 2015 рік було на банківських рахунках у спільній власності з дружиною 49 тис. 925 грн, 758 тис. 306 дол. і 9 тис. 996 євро. Крім того дружина Турчинова також задекларувала загальні кошти в банках — 1 тис. 662 євро і 5 тис. 317 грн.