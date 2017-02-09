А.Шостуха покинул БК "Кремень"

Так, А.Шостуха проведет остаток сезона в "Говерле". Именно в этом клубе, который сейчас выступает в Высшей лиге, он провел большую часть своей карьеры.

Добавим, что в баскетбольном клубе "Кремень" А.Шостуха сыграл 20 матчей и в среднем набирал 7.5 очков, делая 2.7 подборов.

Как сообщал УНН, следующие поединки в рамках баскетбольной Суперлиги Пари-Матч состоится 9, 10 и 12 февраля .