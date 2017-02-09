О.Шостуха покинув БК “Кремінь”
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Баскетбольний клуб “Кремінь” припинив співробітництво із захисником Олександром Шостухою. Про це УНН-Центр повідомили в прес-службі кременчуцької команди.
Так, О.Шостуха проведе залишок сезону в “Говерлі”. Саме в цьому клубі, який зараз виступає у Вищій лізі, він провів більшу частину своєї кар’єри.
Додамо, що в баскетбольному клубі “Кремінь” О.Шостуха зіграв 20 матчів і в середньому набирав 7.5 очок, роблячи 2.7 підбирань.
Як повідомляв УНН, наступні поєдинки у рамках баскетбольної Суперліги Парі-Матч відбудеться 9, 10 та 12 лютого.