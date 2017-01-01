А.Караваев переходит в "Фенербахче"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Полузащитник Александр Караваев, который на правах аренды выступал за луганскую "Зарю", переходит в турецкий "Фенербахче", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб "Шахтер" и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту "Зари" Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трехстороннем порядке, так как единоличных прав у "Шахтера" вернуть игрока досрочно нет.
После долгих переговоров между футбольным клубом "Шахтер", которому принадлежат права на футболиста и футбольным клубом "Заря", в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договоренность о переходе.
Как сообщал УНН, сборная Украины не будет проводить товарищеских встреч в январе.