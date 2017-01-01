О.Караваєв переходить до "Фенербахче"

Головний тренер “Фенербахче” Дік Адвокаат, якому дуже сподобалася гра Олександра, звернувся в футбольний клуб “Шахтар” і особисто до гравця з пропозицією про перехід. Олександр звернувся з цим питанням до президента “Зорі” Євгену Геллеру з проханням розірвати контракт про оренду, який був розрахований до кінця цього сезону, що можна зробити тільки в тристоронньому порядку, так як одноосібних прав у “Шахтаря” повернути гравця достроково немає.

Після довгих переговорів між футбольним клубом “Шахтар”, якому належать права на футболіста і футбольним клубом “Зоря”, в особі президента Євгена Геллера, головного тренера Юрія Вернидуба, генерального директора Сергія Рафаїлова і тепер уже екс-гравця Олександра Караваєва, була досягнута домовленість про переході.

Як повідомляв УНН, збірна України не проводитиме товариських зустрічей у січні.