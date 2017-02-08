А.Долгополов уступил на старте теннисного турнира в Эквадоре

В стартовом матче киевлянин, посеянный под 5 номером, за 1 час 48 минут уступил 137 ракетке мира Радживу Раму из США - 6:3, 6:7 (4), 3:6.

"Кито я покидаю с неприятным привкусом. Думаю, я играл хорошо, подавал на победу, но в том гейме мне не повезло. Мой соперник несколько раз сыграл с приема очень здорово, выполнил два победных удара. Уже на тайбрейке Рам уверенно подавал и с помощью ударов навылет завершал розыгрыши, что позволило ему получить преимущество, а у меня уже не было шансов вернуть интригу", - сообщил наш соотечественник.

Заметим, что призовой фонд соревнований в Кито составляет 482 тыс. долл.

Стоит отметить, что на этой неделе после поражений А.Долгополова и С.Стаховского честь Украины на международных соревнованиях продолжит защищать только Илья Марченко, который пробился во второй круг турнира в Монпелье.