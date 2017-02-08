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О.Долгополов поступився на старті тенісного турніру в Еквадорі

Київ • УНН

 • 8754 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Перший номер українського чоловічого тенісу Олександр Долгополов не зміг подолати стартовий раунд на турнірі ATP Equador Open, що відбувається в Кіто (Еквадор), передає УНН з посиланням на сайт Великий теніс України.

О.Долгополов поступився на старті тенісного турніру в Еквадорі

У стартовому матчі киянин, посіяний під 5 номером, за 1 годину 48 хвилин поступився 137 ракетці світу Радживу Раму з США – 6:3, 6:7 (4), 3:6.

"Кіто я покидаю з неприємним присмаком. Думаю, я грав добре, подавав на перемогу, але в тому геймі мені не пощастило. Мій суперник кілька разів зіграв з прийому дуже здорово, виконав два переможних удари. Вже на тайбрейку Рам впевнено подавав і за допомогою ударів навиліт завершував розіграші, що дозволило йому отримати перевагу, а у мене вже не було шансів повернути інтригу", - повідомив наш співвітчизник.

Зауважимо, що призовий фонд змагань у Кіто становить 482 тис. дол.

Варто відзначити, що на цьому тижні після поразок О.Долгополова та Сергія Стаховського честь України на міжнародних змаганнях продовжить захищати лише Ілля Марченко, котрий пробився до другого кола турніру в Монпельє.

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