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Новогодние каникулы для николаевских школьников продлили еще на два дня

Новогодние каникулы для николаевских школьников продлили еще на два дня

Киев • УНН

 • 7202 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 января. УНН. Городские власти приняли решение продлить новогодние каникулы для николаевских школьников еще на два дня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.

Сегодня, 10 января, городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение № 1-р "О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях г.Николаева". В распоряжении отмечается, что учебный процесс приостановлен с 12.01.2017 по 14.01.2017. Напомним, каникулы были ранее назначены для николаевских школьников на период с 29.12.16 по 12.01.17.

Как отметил заместитель городского головы Евгений Шевченко, каникулы продлили для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ, а также, учитывая сложные погодные условия.

"Хотя уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад, перестраховаться не помешает. Тем более, когда речь идет о здоровье детей", - заявил Е.Шевченко.

Теперь николаевские школьники приступят к обучению 16 января.

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