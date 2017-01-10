Новогодние каникулы для николаевских школьников продлили еще на два дня
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 января. УНН. Городские власти приняли решение продлить новогодние каникулы для николаевских школьников еще на два дня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
Сегодня, 10 января, городской голова Александр Сенкевич подписал распоряжение № 1-р "О приостановлении учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях г.Николаева". В распоряжении отмечается, что учебный процесс приостановлен с 12.01.2017 по 14.01.2017. Напомним, каникулы были ранее назначены для николаевских школьников на период с 29.12.16 по 12.01.17.
Как отметил заместитель городского головы Евгений Шевченко, каникулы продлили для того, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся городских школ, а также, учитывая сложные погодные условия.
"Хотя уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ пошел на спад, перестраховаться не помешает. Тем более, когда речь идет о здоровье детей", - заявил Е.Шевченко.
Теперь николаевские школьники приступят к обучению 16 января.