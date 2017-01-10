Новорічні канікули для миколаївських школярів продовжили ще на два дні

Сьогодні, 10 січня, міський голова Олександр Сєнкевич підписав розпорядження № 1-р "Про призупинення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах м. Миколаєва". У розпорядженні зазначається, що навчальний процес призупинено з 12.01.2017 по 14.01.2017. Нагадаємо, канікули були раніше призначені для миколаївських школярів на період з 29.12.16 по 12.01.17.

Як зазначив заступник міського голови Євген Шевченко, канікули продовжили для того, щоб запобігти новим спалахам захворюваності на ГРВІ та грип серед учнів міських шкіл, а також, з огляду на складні погодні умови.

"Хоча рівень захворюваності на грип та ГРВІ пішов на спад, перестрахуватися не завадить. Тим більше, коли мова йде про здоров'я дітей", - заявив Є.Шевченко.

Тепер миколаївські школярі приступлять на навчання 16 січня.