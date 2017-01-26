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Новый закон о ломбардах: Банковский комитет "за", антикоррупционный "против"

Новый закон о ломбардах: Банковский комитет "за", антикоррупционный "против"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. На следующей сессии Комитет по финансовой и банковской политики рассмотрит законопроект "О ломбардах и ломбардной деятельности". Об этом сообщил председатель Комитета Сергей Рыбалка в Facebook, передает УНН.

По его словам, законопроект направлен на защиту клиентов ломбарда.

"Принятие документа на законодательном уровне позволит урегулировать этот рынок и даст возможность более эффективно работать самим ломбардам, а их клиентам - почувствовать себя более защищенными", - отметил С.Рыбалка.

Иного мнения придерживается Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, который нашел коррупционные элементы в этом законопроекте. По данным Комитета, этот законопроект противоречит действующим законам и провоцирует коррупцию.

Так, законопроектом предусматривается, что минимальный уставный фонд ломбарда должен составлять 500 тыс. грн. В то же время законом Украины "Об акционерных обществах" уставный фонд ломбарда должен составлять 1250 минимальных заработных плат, то есть не менее 1 млн 500 тыс. грн.

"Отсутствие указанного четкого определения размера уставного капитала может привести до неодинакового толкования законов, создание условий для возникновения конфликта интересов и дальнейшего совершения коррупционных правонарушений определенными должностными лицами, то есть" определение для определенных лиц "минимального размера уставного фонда", - говорится в заключении комитета.

Также законопроектом предлагается упростить требования к порядку увеличения уставного капитала.

"Часть 3 статьи 5 проекта Закона -" ломбард имеет право увеличивать размер уставного капитала после выполнения всеми учредителями (участниками) своих обязательств ... "противоречит требованиям части 4 статьи 14 Закона Украины" Об акционерных обществах "-" порядке увеличения (уменьшения ) уставного капитала акционерного общества устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ".

А решение указанной Национальной комиссии от 15.05.2013 года требует, в частности - "регистрации отчетов о результатах размещения всех предыдущих выпусков акций, решение общего собрания акционеров и т.п.".

Отсутствие указанного четкого определения порядка увеличения размера уставного капитала может привести до неодинакового толкования законов, создание условий для возникновения конфликта интересов и дальнейшего совершения коррупционных правонарушений отдельными должностными лицами, то есть "предоставление определенным лицам разрешения на увеличение уставного капитала по сокращенному перечню требований" ", - отметили в антикоррупционном комитете.

Кроме того, в законопроекте нет четкого определения, кто должен осуществлять оценочную стоимость заложенного имущества.

"Положение части 2 статьи 11 -" установление оценочной стоимости заложенного имущества по договоренности сторон "противоречит далее по тексту этой же статье -" определение оценочной стоимости заложенного имущества производится ломбардом самостоятельно ". Такие же противоречия содержатся в пункте 4 части 2, и части 5 статьи 12.

Указанные несоответствия создают условия для возникновения конфликта интересов и дальнейшего совершения коррупционных правонарушений при решении вопроса о возможности оценки имущества без привлечения залогодателя ", - отмечается в заключении комитета.

Учитывая, вышеизложенное Комитет постановил, что законопроект не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Напомним, Председателя Комитета по вопросам финансовой и банковской политики С.Рыбалка заподозрили в уклонений от уплаты налогов .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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