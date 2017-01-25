Новый регламент Кабмина готов на 80-90% - министр

"Мы имеем... ключевые документы, которые на стадии готовности 80-90%. Это обновленный регламент Кабинета министров, это инструкция по подготовке нормативно-правовых актов, которая позволит с самого начала привлекать все заинтересованные стороны к разработке решения...", - сказал он.

Напомним, в июне, согласно постановлению правительства, были внесены изменения в Регламент Кабинета Министров Украины.

Внесение изменений в Регламент КМУ предусмотрено постановлением Правительства от 24 июня 2016 г. №378.

Как сообщается, документ совершенствует некоторые положения регламента, связанные с организацией работы правительственных комитетов.