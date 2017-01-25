Новый регламент Кабмина готов на 80-90% - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Новый регламент Кабинета министров Украины почти готов. Об этом во время круглого стола сообщил министр кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент УНН.
"Мы имеем... ключевые документы, которые на стадии готовности 80-90%. Это обновленный регламент Кабинета министров, это инструкция по подготовке нормативно-правовых актов, которая позволит с самого начала привлекать все заинтересованные стороны к разработке решения...", - сказал он.
Напомним, в июне, согласно постановлению правительства, были внесены изменения в Регламент Кабинета Министров Украины.
Внесение изменений в Регламент КМУ предусмотрено постановлением Правительства от 24 июня 2016 г. №378.
Как сообщается, документ совершенствует некоторые положения регламента, связанные с организацией работы правительственных комитетов.