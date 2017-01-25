Новий регламент Кабміну готовий на 80-90% - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Новий регламент Кабінету міністрів України майже готовий. Про це під час круглого столу повідомив міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо ... ключові документи, які на стадії готовності 80-90%. Це оновлений регламент Кабінету міністрів, це інструкція з підготовки нормативно-правових актів, яка дозволить від самого початку залучати всі зацікавлені сторони до розробки рішення... ", - сказав він.
Нагадаємо, у червні, згідно із постановою уряду, було внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України.
Внесення змін до Регламенту КМУ передбачені постановою Уряду від 24 червня 2016 р. №378.
Як повідомляється, документ удосконалює деякі положення регламенту, пов'язані з організацією роботи урядових комітетів.