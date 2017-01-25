Новий регламент Кабміну готовий на 80-90% - міністр

"Ми маємо ... ключові документи, які на стадії готовності 80-90%. Це оновлений регламент Кабінету міністрів, це інструкція з підготовки нормативно-правових актів, яка дозволить від самого початку залучати всі зацікавлені сторони до розробки рішення... ", - сказав він.

Нагадаємо, у червні, згідно із постановою уряду, було внесено зміни до Регламенту Кабінету Міністрів України.

Внесення змін до Регламенту КМУ передбачені постановою Уряду від 24 червня 2016 р. №378.

Як повідомляється, документ удосконалює деякі положення регламенту, пов'язані з організацією роботи урядових комітетів.