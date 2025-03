Нобелевская премия по экономике была присуждена за исследование относительно женщин на рынке труда

Цитата

"Шведская королевская академия наук решила присудить премию Банка Швеции (Sveriges Riksbank) в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля 2023 года Клаудии Голдин «за улучшение нашего понимания, что происходит на женском рынке труда»", - говорится в сообщении.

Как указано, лауреат премии по экономическим наукам 2023 года Клаудия Голдин представила первый исчерпывающий отчет о заработке женщин и их участии на рынке труда за столетие. Ее исследование раскрывает причины изменений и основные источники оставшегося гендерного разрыва.

Голдин просмотрела архивы и собрала данные за более чем 200 лет, что позволило ей продемонстрировать, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровнях занятости.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.” #NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023