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Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження щодо жінок на ринку праці

Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження щодо жінок на ринку праці

Київ • УНН

 • 502875 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Нобелівську премію з економіки цього року отримала американська професор Клаудія Голдін, повідомили організатори у понеділок, пише УНН.

Цитата

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Банку Швеції (Sveriges Riksbank) у галузі економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2023 року Клаудії Голдін «за поліпшення нашого розуміння, що відбувається на жіночому ринку праці»", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, лауреат премії з економічних наук 2023 року Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробіток жінок та їхню участь на ринку праці за століття. Її дослідження розкриває причини змін і основні джерела гендерного розриву, що залишився.

Голдін переглянула архіви та зібрала дані за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому змінилися гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості.

Нагадаємо

Лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2022 році стали американці: професор Бен Бернанке з Інституту Брукінгса, Дуглас Даймонд з Чиказького університету і Філіп Дюбвіг з Університету Сент-Люїса.

BREAKING NEWS
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023

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