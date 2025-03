Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження щодо жінок на ринку праці

Цитата

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Банку Швеції (Sveriges Riksbank) у галузі економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2023 року Клаудії Голдін «за поліпшення нашого розуміння, що відбувається на жіночому ринку праці»", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, лауреат премії з економічних наук 2023 року Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробіток жінок та їхню участь на ринку праці за століття. Її дослідження розкриває причини змін і основні джерела гендерного розриву, що залишився.

Голдін переглянула архіви та зібрала дані за понад 200 років, що дозволило їй продемонструвати, як і чому змінилися гендерні відмінності в доходах і рівнях зайнятості.

Нагадаємо

Лауреатами Нобелівської премії з економіки у 2022 році стали американці: професор Бен Бернанке з Інституту Брукінгса, Дуглас Даймонд з Чиказького університету і Філіп Дюбвіг з Університету Сент-Люїса.

