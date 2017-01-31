НКРЭКУ повысила тарифы на отпуск электрической и теплоэнергии для ТЭЦ с февраля

Согласно решению НКРЭКУ, в частности, для ПАО "Киевэнерго" тариф на отпуск электроэнергии увеличен с 1 февраля с 247,95 до 278,99 коп./кВт-час, а для тепловой энергии - с 1096,23 до 1232,98 грн/Гкал, для ООО "Евро-Реконструкция" тарифы на отпуск электроэнергии увеличены с 142,33 до 145,71 коп./кВт-час, отпуск теплоэнергии - с 1044,47 до 1150,41 грн/Гкал.

В НКРЭКУ объяснили, что в тарифах на отпуск электрической и тепловой энергии учтена стоимость природного газа без транспортировки, без маржи на уровне 7090 грн за тыс. куб. м (без НДС), а также суммы возмещения начисленных процентов за пользование привлеченными кредитными средствами для закупки природного газа при условии предоплаты.