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НКРЕКП підвищила тарифи на відпуск електричної і теплоенергії для ТЕЦ з лютого

НКРЕКП підвищила тарифи на відпуск електричної і теплоенергії для ТЕЦ з лютого

Київ • УНН

 • 7689 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг підвищила тарифи на відпуск електричної та теплоенергії для ТЕЦ з 1 лютого 2017 року. Таке рішення сьогодні було ухвалене на засіданні Комісії, передає УНН.

Згідно з рішенням НКРЕКП, зокрема, для ПАТ “Київенерго” тариф на відпуск електричної енергії збільшено з 1 лютого з 247,95 до 278,99 коп/кВт-год, а для теплової енергії — з 1096,23 до 1232,98 грн/Гкал, для ТОВ “Євро-Реконструкція” тарифи на відпуск електроенергії збільшені з 142,33 до 145,71 коп/кВт-год, відпуск теплоенергії — з 1044,47 до 1150,41 грн/Гкал.

У НКРЕКП пояснили, що у тарифах на відпуск електричної та теплової енергії врахована вартість природного газу без транспортування, без маржі на рівні 7090 грн за тис. куб. м (без ПДВ), а також суми для відшкодування нарахованих відсотків за користування залученими кредитними коштами для закупівлі природного газу за умови передоплати.

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