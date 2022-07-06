Неврологи и урологи: к каким врачам чаще обращаются украинцы и как живут частные клиники во время войны

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинцы отказываются от репродуктивных планов и все чаще обращаются непосредственно к узкопрофильным специалистам – такая картина наблюдается на фоне снижения спроса на медицинские услуги в частных клиниках.

О том, как изменился рынок медицинских услуг УНН поговорил с представителями крупнейших частных сетевых больниц.

Падение спроса на услуги

По оценкам специалистов чуть ли не до 80% частных клиник столичного региона закрылись или под угрозой закрытия из-за падения спроса на услуги. Но в основном речь идет о небольших учреждениях, хотя нехватку клиентуры испытывают и крупные игроки.

Тем не менее, сетевые заведения открывают свои филиалы в западных областях. Чтобы обеспечить качественным медицинским обслуживанием тех, кто был вынужден покинуть родные дома в результате боевых действий, а также жителей Запада Украины, в марте ISIDA clinic открыла филиал в Ужгороде.

Но клиенты все же возвращаются, особенно те, кто должен завершить ранее начатые программы.

“В настоящее время мы видим растущий спрос на обследование и лечение бесплодия, но количество пар с репродуктивными проблемами составляет до 30% довоенного времени. Практически все пары возвращаются для продолжения ранее начатых программ, которые были приостановлены пациентами с началом военного положения”, –, рассказывает руководитель амбулаторно-поликлинической службы ISIDA clinic Алипова Наталия.

“Общее количество пациентов составляет 17% от довоенного. Если в феврале 2022 года за медицинскими услугами в сети обратилось более 55 тыс. человек, то уже в марте – 2,5 тыс. Но уже в апреле этот показатель вырос до 9,2 тыс. Поэтому наблюдаем тенденцию к росту”, – рассказали в медицинской сети “Добробут”

Особый спад количества пациентов наблюдался в первые дни после полномасштабного вторжения – некоторые больницы фиксировали падение спроса на услуги до уровня в 2%.

“Если смотреть по нашей клинике, март-первые 10 дней апреля был спад пациентов до 5 раз. Но с этого времени идет постоянный рост и, думаю, скоро сможем достигнуть 50% довоенного времени. Сейчас мы балансируем между 30% и 50% довоенного периода”, – говорят в медицинском центре Медиком.

Аналогичными цифрами оперируют и в частной клинике “Адонис”

Почувствовали уменьшение количества пациенток и в роддоме “Лелека”

“В акушерстве и гинекологии произошло существенное снижение количества пациентов, поскольку беременностей наступает меньше, а многие уже беременные женщины, выехали в более безопасные места. Количество пациентов у нас упало в несколько раз. И если май, по сравнению с апрелем, был несколько лучше, то июнь почти такой же, как и май. Такую же ситуацию мы наблюдаем и у наших коллег в области акушерства и гинекологии. Просели абсолютно все направления. Просто направления неплановой помощи просели меньше, а плановую помощь пациенты пытаются откладывать”, – рассказал операционный директор роддома "Лелека" Вадим Зукин.

Без бума на психологическую помощь. К каким врачам чаще стали обращаться украинцы

“Мы ожидали бум запросов на консультации у психологов, поскольку именно так отреагировали люди на эпидемию COVID-19. Но ни какого бума мы не увидели сейчас”, – говорит Зукин.

Однако, большинство клиник отмечают изменение в структуре спроса и некоторый рост интереса к психологической помощи. Но среди самых востребованных специалистов медицинские учреждения в один голос называют неврологов.

“В ТОП-3 услуг пока вошли обращения пациентов к рентгенологу, до минимума сократились запросы на ПЦР, имеем существенный рост консультаций невролога”, – говорят в клинике “Адонис”

Объясняют такую ​​популярность этой медицинской специальности – отложенным спросом.

“Было три месяца весны, когда люди вообще откладывали визиты с хроническими заболеваниями. Поэтому сейчас все эти болезни проявились, и неврология выходит на первое место”, – объясняют в “Медикоме”

Люди обращаются с жалобами на нарушение сна, хроническую головную боль и боль в спине из-за постоянного стресса, высокой тревожности.

Среди востребованных специалистов на рынке медицинских услуг называют отоларингологов (способствует сезон), гинекологов (плановые осмотры), урологов (последствия переохлаждения и плановые осмотры).

Традиционно остаются популярными обращения к семейным врачам и терапевтам, но на рынке отмечают, что люди предпочитают визиты сразу к узкопрофильным специалистам.

Педиатры в простое

“Количество маленьких посетителей заметно уменьшилось – детей стало на 9% меньше (до наступления рф доля детей среди пациентов составляла 26%, в апреле 2022 года – 17%)”, – говорят в "Добробуте" и добавляют, что, как и в структуре взрослого спроса, увеличилось количество обращений к невропатологу.

И хотя наибольшее количество обращений с маленькими пациентами приходится именно на врачей-педиатров, но, как отмечают в медучреждениях, они не загружены.

“Детей мало. У нас на приеме в каждом центре параллельно работали 4-5 педиатров, летом – 4. Сейчас у нас принимают 2 педиатра и они не загружены. То есть в 2 раза уменьшилось количество”, – говорят в Медикоме.

Но мамы с детьми возвращаются в Украину – рост запросов на услуги для малышей, отметили в ISIDA clinic.

В поисках новых и старых клиентов

Многие сети открывают свои филиалы в западном регионе – в Ужгороде, Львове, Черновцах. Спрос там есть, в частности, благодаря клиентам, которые перебрались в эти города из других регионов. Некоторые из них не прочь продолжить ранее начатое лечение в "родной" сети.

Но покупательная способность украинцев упала, поэтому прогнозировать стремительный возврат спроса на платные медицинские услуги, особенно те, которые можно получить бесплатно в государственных учреждениях, не приходится. Но главное не забывать, что война еще не повод отказаться от заботы о своем здоровье.