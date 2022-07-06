Неврологи та урологи: до яких лікарів частіше звертаються українці та як живуть приватні клініки під час війни

КИЇВ. 6 липня. УНН. Українці відмовляються від репродуктивних планів та все частіше звертаються безпосередньо до вузькопрофільних спеціалістів – така картина спостерігається на тлі зниження попиту на медичні послуги у приватних клініках.

Про те, як змінився ринок медичних послуг УНН поговорив з представниками найбільших приватних мережевих лікарень.

Падіння попиту на послуги

За оцінками спеціалістів чи не до 80% приватних клінік столичного регіону закрилися або ж під загрозою закриття через падіння попиту на послуги. Але, здебільшого, мова йде про невеликі установи, хоча брак клієнтури відчувають і потужні гравці.

Попри це, мережеві заклади відкривають свої філіали в західних областях. Аби забезпечити якісним медичним обслуговуванням тих, хто був змушений покинути рідні домівки внаслідок бойових дій, а також мешканців Заходу України, в березні ISIDA clinic відкрила філію в Ужгороді.

Та клієнти все ж повертаються, особливо ті, хто має завершити раніше розпочаті програми.

“В даний час ми бачимо зростаючий попит на обстеження та лікування безпліддя, але кількість пар з репродуктивними проблемами становить до 30% довоєнного часу. Практично всі пари повертаються для продовження раніше розпочатих програм, які були призупинені пацієнтами з початком воєнного стану”, – розповідає керівник амбулаторно-поліклінічної служби ISIDA clinic Аліпова Наталія.

“Загальна кількість пацієнтів нині складає 17% від довоєнної. Якщо у лютому 2022 по медичні послуги до мережі звернулося понад 55 тис. людей, то вже березні – 2,5 тис. Але вже у квітні цей показник виріс до 9,2 тис. Тож спостерігаємо тенденцію до зростання”, – розповіли у медичній мережі “Добробут”.

Особливий спад кількості пацієнтів спостерігався у перші дні після повномасштабного вторгнення – деякі лікарні фіксували падіння попиту на послуги до рівня у 2%.

“Якщо дивитися по нашій клініці, березень-перші 10 днів квітня був спад пацієнтів до 5 разів. Але з того часу йде постійний ріст і, думаю, скоро зможемо досягнути 50% довоєнного часу. Зараз ми балансуємо між 30% і 50% довоєнного періоду”, – кажуть у медичному центрі Медіком.

Аналогічними цифрами оперують і в приватній клініці “Адоніс”.

Відчули зменшення кількості пацієнток і в пологовому будинку “Лелека”

“В акушерстві та гінекології відбулось суттєве зниження кількості пацієнтів, оскільки вагітностей настає менше, а багато жінок, які вже при надії, виїхали в більш безпечні місця. Кількість пацієнтів у нас впала в декілька разів. І якщо травень, порівняно з квітнем, був дещо кращим, то червень майже такий самий як і травень. Таку ж ситуацію ми спостерігаємо і в наших колег в сфері акушерства і гінекології. Просіли абсолютно всі напрямки. Просто напрямки непланової допомоги просіли менше, а планову допомогу пацієнти намагаються відкладати”, – розповів операційний директор пологового будинку "Лелека" Вадим Зукін.

Без буму на психологічну допомогу. До яких лікарів частіше стали звертатися українці

“Ми очікували на бум запитів на консультації до психологів, оскільки саме так відреагували люди на епідемію COVID-19. Але жодного буму ми не побачили зараз”, – каже Зукін.

Однак, більшість клінік відзначають зміну у структурі попиту і деяке зростання попиту на психологічну допомогу. Але серед найбільш затребуваних спеціалів медичні заклади в один голос називають неврологів.

“До ТОП-3 послуг наразі увійшли звернення пацієнтів до рентгенолога, до мінімуму скоротились запити на ПЛР, маємо суттєве зростання консультацій невролога”, – кажуть в клініці “Адоніс”.

Пояснюють таку популярність цієї медичної спеціальності - відкладеним попитом.

“Було три місяці весни, коли люди взагалі відкладали візити із хронічними захворюваннями. Тому зараз ці всі хвороби випливають, і неврологія стає на перше місце”, – пояснюють у “Медікомі”.

Люди звертаються зі скаргами на порушення сну, хронічний головний біль та біль у спині через постійний стрес, високу тривожність.

Серед затребуваних спеціалістів на ринку медичних послуг називають отоларингологів (сприяє сезон), гінекологів (планові огляди), урологів (наслідки переохолодження та планові огляди).

Традиційно залишаються популярними звернення до сімейних лікарів та терапевтів, але на ринку зауважують, що люди надають перевагу візитам одразу до вузькопрофільних спеціалістів.

Педіатри в простої

“Кількість маленьких відвідувачів помітно зменшилась – дітей стало на 9% меньше (до нападу рф частка дітей серед пацієнтів складала 26%, у квітні 2022 – 17%)”, – кажуть в Добробуті та додають, що, як і в структурі дорослого попиту, збільшилась кількість звернень до невропатолога.

І хоча найбільша кількість звернень з маленькими пацієнтами припадає саме на лікарів-педіатрів, але, як зауважують в медзакладах, вони не завантажені.

“Дітей мало. У нас на прийомі в кожному центрі паралельно працювали 4-5 педіатрів, влітку – 4. Зараз у нас приймають 2 педіатра і вони не завантажені. Тобто в 2 рази зменшилася кількість”, – кажуть в Медикомі.

Але мами з дітьми повертаються в Україну – зростання запитів на послуги для малечі, відзначили в ISIDA clinic.

У пошуках нових та старих клієнтів

Багато мереж відкривають свої філії у західному регіоні – в Ужгороді, Львові, Чернівцях. Попит там є, зокрема, і завдяки клієнтам, які перебралися в ці міста з інших регіонів. Дехто з них не проти продовжити раніше розпочате лікування у “рідній” мережі.

Але купівельна спроможність українців впала, тож прогнозувати стрімке повернення попиту на платні медичні послуги, надто ті, які можна отримати безкоштовно у державних закладах, не доводиться. Але головне не забувати, що війна ще не привід відмовитися від турботи про своє здоров'я.