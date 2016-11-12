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15 марта, 19:03 • 110161 просмотра

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Неизвестный обокрал церковную лавку в столице на 100 тыс. грн

Неизвестный обокрал церковную лавку в столице на 100 тыс. грн

Киев • УНН

 • 8477 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня утром неизвестный вынес из церковной лавки в Дарницком районе столицы золотые и серебряные изделия на 100 тысяч гривен, столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Утром в дежурную часть районного управления полиции поступило сообщение о том, что из помещения церковного киоска на проспекте Бажана неизвестный похитил изделия из золота и серебра на сумму свыше 100 тысяч гривен.

На месте происшествия правоохранители установили, что с 02:00 по 04:30 неустановленное лицо путем подбора ключа к входной двери и последующего снятия с петель металлической решетки проникло в помещение церковной лавки и обокрало ее.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направлены на установление личности и местонахождения злоумышленника, которому грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, 8 октября в Днепровском районе столицы злоумышленники ворвались в ювелирный магазин и обокрали его.

 

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