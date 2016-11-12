Неизвестный обокрал церковную лавку в столице на 100 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня утром неизвестный вынес из церковной лавки в Дарницком районе столицы золотые и серебряные изделия на 100 тысяч гривен, столичные правоохранители разыскивают злоумышленника, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Утром в дежурную часть районного управления полиции поступило сообщение о том, что из помещения церковного киоска на проспекте Бажана неизвестный похитил изделия из золота и серебра на сумму свыше 100 тысяч гривен.
На месте происшествия правоохранители установили, что с 02:00 по 04:30 неустановленное лицо путем подбора ключа к входной двери и последующего снятия с петель металлической решетки проникло в помещение церковной лавки и обокрало ее.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Усилия правоохранителей направлены на установление личности и местонахождения злоумышленника, которому грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, 8 октября в Днепровском районе столицы злоумышленники ворвались в ювелирный магазин и обокрали его.