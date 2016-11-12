Невідомий обікрав церковну лавку в столиці на 100 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні вранці невідомий виніс із церковної лавки в Дарницькому районі столиці золоті та срібні вироби на 100 тисяч гривень, наразі столичні правоохоронці розшукують зловмисника, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Вранці до чергової частини районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення церковного кіоску на проспекті Бажана невідома особа викрала вироби із золота та срібла на суму понад 100 тисяч гривень.
На місці події правоохоронці встановили, що з 02:00 по 04:30 невстановлена особа шляхом підбору ключа до вхідних дверей та подальшого зняття з петель металевої решітки проникла в приміщення церковної лавки та обікрала її.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи та місцезнаходження зловмисника, якому загрожує до шести років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, 8 жовтня в Дніпровському районі столиці зловмисники увірвались до ювелірного магазину та обікрали його.