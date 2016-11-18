Неизвестные совершили разбойное нападение на харьковчанина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Злоумышленники проникли в помещение пострадавшего под предлогом ремонтных работ, после чего связали хозяина и похитили 3 тыс. долларов, 89 тыс. гривен и мобильные телефоны. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Так, в дежурную часть Шевченковского отделения полиции поступила информация о том, что в частном доме на улице Кутовой неизвестные совершили разбойное нападение на владельца помещения.
Следственно-оперативная группа районного отдела полиции опросила 46-летнего владельца дома и провела осмотр места происшествия.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят ряд мероприятий для установления лиц, совершивших преступление. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.