Невідомі скоїли розбійний напад на харків'янина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Зловмисники проникли до помешкання постраждалого під приводом ремонтних робіт, після чого зв’язали господаря та викрали 3 тисячі доларів, 89 тисяч гривень та мобільні телефони. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Так, до чергової частини Шевченківського відділення поліції надійшла інформація про те, що в приватному будинку на вулиці Кутовій невідомі особи скоїли розбійний напад на власника помешкання.
Слідчо-оперативна група районного відділу поліції опитала 46-річного власника будинку та провела огляд місця події.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Правоохоронцями проводиться низка заходів для встановлення осіб, які скоїли злочин. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Оперативно-розшукові заходи тривають.