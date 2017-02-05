Неизвестные распылили слезоточивый газ на карнавале в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Во время карнавала в немецком городе Аморбахе неизвестные распылили в толпу слезоточивый газ, в результате чего пострадали 23 человека, сообщает Die Welt со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Сообщается, что из-за распыления неизвестными слезоточивого газа в Аморбахе пострадали 23 человека, пятеро из них госпитализированы в больницу.
Сотрудникам немецкой полиции пришлось эвакуировать с места происшествия более 400 человек.
Также сообщается, что правоохранители начали расследование инцидента.
Как сообщал УНН, на юге Филиппин в результате взрыва на карнавале погиб шестилетний мальчик и еще 38 человек получили ранения.