Неизвестные распылили слезоточивый газ на карнавале в Германии

Сообщается, что из-за распыления неизвестными слезоточивого газа в Аморбахе пострадали 23 человека, пятеро из них госпитализированы в больницу.

Сотрудникам немецкой полиции пришлось эвакуировать с места происшествия более 400 человек.

Также сообщается, что правоохранители начали расследование инцидента.

Как сообщал УНН, на юге Филиппин в результате взрыва на карнавале погиб шестилетний мальчик и еще 38 человек получили ранения.