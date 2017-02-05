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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Невідомі розпилили сльозогінний газ на карнавалі у Німеччині

Київ • УНН

 • 8465 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Під час карнавалу в німецькому місті Аморбахе невідомі розпилили у натовп сльозогінний газ, в результаті чого постраждало 23 людини, повідомляє Die Welt з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.

Невідомі розпилили сльозогінний газ на карнавалі у Німеччині

Повідомляється, що через розпилення невідомими сльозогінного газу в Аморбахе постраждали 23 людини, п'ятеро з них госпіталізовані до лікарні.

Співробітникам німецької поліції довелося евакуювати з місця події понад 400 осіб.

Також повідомляється, що правоохоронці почали розслідування інциденту.

Як повідомляв УНН, на півдні Філіппін внаслідок вибуху на карнавалі загинув шестирічний хлопчик і ще 38 людей зазнали поранення.

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