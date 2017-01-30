Несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством в Донецкой области

Сообщение поступило в полицию около 15:00.

Было установлено, что у девушки полгода назад умерла мать, и с того трагического момента она мало с кем общалась. По свидетельствам знакомых, девочка очень часто приходила на могилу матери.

Жила у родственников, однако ребенку не хватало поддержки. В своей предсмертной записке девушка написала, что ей не хватало понимания со стороны родных, и практически все время она была предоставлена ​​сама себе.

Предварительно событие внесено в ЕРДР с квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Проводится проверка.