Неповнолітня покінчила з життям самогубством на Донеччині

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На Донеччині 16-річна дівчинка повісилась біля могили своєї матері. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

Повідомлення надійшло до поліції близько 15:00.

Було встановлено, що у дівчини півроку тому померла мати, і з того трагічного моменту вона мало з ким спілкувалася. За свідченнями знайомих, дівчинка дуже часто приходила на могилу до матері.

Жила у родичів, проте дитині не вистачало підтримки. У своїй передсмертній записці дівчина написала, що їй не вистачало розуміння з боку рідних, і практично весь час вона була надана сама собі.

Попередньо подію внесено до ЄРДР з кваліфікацією за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводиться подальша перевірка.

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