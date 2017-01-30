Неповнолітня покінчила з життям самогубством на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Донеччині 16-річна дівчинка повісилась біля могили своєї матері. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Повідомлення надійшло до поліції близько 15:00.
Було встановлено, що у дівчини півроку тому померла мати, і з того трагічного моменту вона мало з ким спілкувалася. За свідченнями знайомих, дівчинка дуже часто приходила на могилу до матері.
Жила у родичів, проте дитині не вистачало підтримки. У своїй передсмертній записці дівчина написала, що їй не вистачало розуміння з боку рідних, і практично весь час вона була надана сама собі.
Попередньо подію внесено до ЄРДР з кваліфікацією за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Проводиться подальша перевірка.