Несовершеннолетний киевлянин решил покончить с собой, приехав в Мариуполь
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 9 января. УНН. Четырнадцатилетний киевлянин решил покончить с собой в Мариуполе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции.
Четырнадцатилетний подросток хотел покончить с жизнью, накинув на шею шнурки со своей обуви. Попытку самоубийства он решил сделать в тот же день, как прибыл в Мариуполь из Киева.
Вчера около 16:00, в полицию поступило сообщение от воспитателя детского реабилитационного центра о том, что парень накинул на шею шнурок. Как оказалось позже, подросток снял шнурки со своей обуви.
Бригада скорой помощи доставила ребенка в мариупольскую больницу. Парень родился в Киевской области, там он жил вместе с мамой в социальном общежитии. Предварительно установлено, что юноша был направлен в центр реабилитации по заявлению матери.
Ребенок прибыл в Мариуполь 8 января. Сейчас парень находится под контролем врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С подростком работают сотрудники отдела ювенальной превенции полиции Донецкой области и психологи. Под пристальным наблюдением специалистов парень будет находиться следующие несколько дней.