Неповнолітній киянин вирішив покінчити з собою, приїхавши до Маріуполя

Чотирнадцятирічний підліток хотів покінчити з життям, накинувши на шию шнурки зі свого взуття. Спробу самогубства він вирішив зробити в той же день, як прибув до Маріуполя з Києва.

Вчора близько 16:00, в поліцію надійшло повідомлення від вихователя дитячого реабілітаційного центру про те, що хлопець накинув на шию шнурок. Як виявилося пізніше, підліток зняв шнурки зі свого взуття.

Бригада швидкої допомоги доставила дитину в маріупольську лікарню. Хлопець народився в Київській області, там він жив разом з мамою в соціальному гуртожитку. Попередньо встановлено, що юнак був направлений до центру реабілітації за заявою матері.

Дитина прибула до Маріуполя 8 січня. Зараз хлопець знаходиться під контролем лікарів. Його життю і здоров’ю нічого не загрожує. З підлітком працюють співробітники відділу ювенальної превенції поліції Донеччини та психологи. Під пильним наглядом фахівців хлопець перебуватиме наступні кілька днів.