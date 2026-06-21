Немецкие и французские депутаты призвали задерживать суда теневого флота России

Депутаты парламентов Германии и Франции выступили за усиление мер против российского теневого флота, который используется для обхода санкций. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa, пишет УНН.

Соответствующую инициативу планируют рассмотреть 22 июня на заседании Немецко-французской парламентской ассамблеи. Документ предусматривает усиленный контроль за судами теневого флота, а также их задержание в случае нарушения действующего законодательства.

Кроме того, депутаты предлагают активизировать дипломатическую работу с государствами, под флагами которых ходят такие суда.

Теневой флот представляет не только геополитический, но и существенный риск для безопасности и экологии