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Немецкие и французские депутаты призвали задерживать суда теневого флота России

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

Немецкие и французские депутаты предлагают усилить контроль и задерживать суда теневого флота РФ, используемого для обхода санкций. Инициативу планируют рассмотреть 22 июня на заседании парламентской ассамблеи.

Немецкие и французские депутаты призвали задерживать суда теневого флота России
Фото: AFP

Депутаты парламентов Германии и Франции выступили за усиление мер против российского теневого флота, который используется для обхода санкций. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa, пишет УНН.

Детали

Соответствующую инициативу планируют рассмотреть 22 июня на заседании Немецко-французской парламентской ассамблеи. Документ предусматривает усиленный контроль за судами теневого флота, а также их задержание в случае нарушения действующего законодательства.

Кроме того, депутаты предлагают активизировать дипломатическую работу с государствами, под флагами которых ходят такие суда.

В Европе говорят об угрозе безопасности и санкциям

Теневой флот представляет не только геополитический, но и существенный риск для безопасности и экологии

- говорится в проекте документа.

По словам эксперта фракции ХДС/ХСС по внешней политике Юргена Гардта, российский теневой флот создает угрозу не только для санкционной политики Европы, но и для критической инфраструктуры.

Глава комитета по делам ЕС Бундестага Антон Гофрайтер заявил, что деятельность такого флота обеспечивает поступление средств в бюджет РФ для финансирования войны против Украины и одновременно создает риски для безопасности европейских стран.

Генштаб подтвердил поражение танкера "теневого флота" и логистических узлов врага возле Крыма17.06.26, 14:39 • 3403 просмотра

Степан Гафтко

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