Не только Patriot: Украина работает с Германией над дополнительной системой IRIS-T

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа с Германией над дополнительной системой IRIS-T - это тоже сильная ПВО - и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

"... есть очень хороший результат у нашей международной работы: Германия предоставит нам дополнительный Patriot - сегодня с канцлером Шольцом об этом договорились. Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T - это тоже сильная ПВО - и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно ощущается, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", - сообщил Зеленский.

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Президент заверил, что Украина продолжит работу со всеми партнерами, которые так же могут помочь.

"Только за эту неделю я уже провел разговоры и встречи с президентами Литвы, Чехии, Румынии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Латвии. С Латвией заключили новое двустороннее соглашение по безопасности. Говорил с премьер-министрами Нидерландов, Греции, Португалии, Ирландии. Сегодня - канцлер Германии. Мы сделаем все для результатов и в последующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт - это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших Сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса", - резюмировал он.