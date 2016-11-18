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15 марта, 19:03 • 108366 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147755 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126267 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119606 просмотра

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НБУ планирует достичь среднесрочного уровня инфляции в 2019 году на уровне 5%

НБУ планирует достичь среднесрочного уровня инфляции в 2019 году на уровне 5%

Киев • УНН

 • 7319 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальный банк Украины рассчитывает на снижение уровня инфляции до 5% в 2019 году. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает УНН.

"Наша монетарная политика направлена ​​сегодня на уменьшение инфляции. На достижение устойчивого и стабильного уровня инфляции. И действия Национального банка были, кстати, очень положительно оценены и МВФ, и другими международными организациями. Мы уменьшили инфляцию, в прошлом году она составляла 43%, на сегодня инфляцию на этот год мы планируем иметь 12%, наша цель. И мы уверены, что мы можем достичь этого уровня. В следующем году мы планируем достичь 8% и достичь среднесрочного уровня инфляции в 2019 году на уровне 5%", - отметил он.

Также он подчеркнул важность покупки валюты Нацбанком для увеличения стабильности финансовой системы.

Как сообщал УНН, в Министерстве экономического развития и торговли ожидают, что по итогам года инфляция составит около 14%, а ВВП вырастет на 1%.

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